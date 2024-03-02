وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.64 دولار، أي اثنين بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.55 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم أبريل التي انتهى أجلها في 29 فبراير 83.62 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 1.71 دولار، أو 2.19 بالمئة، إلى 79.97 دولار.

وحقق خام برنت زيادة أسبوعية 2.4 بالمئة، وزاد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.5 بالمئة.

وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوسيتس، لوكالة رويترز: "إن التوقعات بأن أوبك+ ستستمر في تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى الربع الثاني من عام 2024 هي محور التركيز الرئيسي على السوق".

وقالت مصادر إن من المتوقع اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك + في الأسبوع الأول من مارس، وأن تعلن الدول قراراتها بصورة فردية.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "الالتزام بتخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام سيكون إشارة قوية وبالتالي يجب أن ينظر إليه على أنه شيء إيجابي بالنسبة للسعر".

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في فبراير بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن يناير.

كما تلقت السوق دعما، الجمعة، من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في أبريل مقارنة بمستويات مارس.

وفي الوقت نفسه، قال تيم سنايدر الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس إن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار، الجمعة.

ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في فبراير للشهر الخامس على التوالي.

وتلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي أظهرت أن التضخم في يناير جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في يونيو.