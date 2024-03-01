وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع منظمة التجارة العالمية، الجمعة: "نحن متفقون على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري".

وأضافت: "ينتهي أجل التعليق وبرنامج العمل في ذلك التاريخ".

ويعد هذا القرار إنجازا مهما للمؤتمر الوزاري الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن المؤتمرات الوزارية تعد أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، وهي بمثابة منتديات مهمة لأعضاء المنظمة البالغ عددهم 166 لمعالجة التحديات التجارية وتطوير قواعد التجارة ووضع أجندة سياسات التجارة العالمية.

وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية.

ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجتمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.