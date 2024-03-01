تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة عند أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا مكاسب للأسبوع السادس.

وقفز المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمئة لمستوى قياسي جديد أيضا ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الإقليمية حتى الآن في 2024.

وتصدر قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة وكذلك قطاع التكنولوجيا مكاسب القطاعات بعد أن تقدم كل منهما أكثر من واحد بالمئة، بينما صعد قطاع الطاقة أيضا بفضل زيادة اثنين بالمئة في أسعار النفط قبل اجتماع أوبك+ للاتفاق على مستويات الإنتاج.

وتأثر المؤشر "ستوكس 600" لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض الشهر الماضي، لكن نمو الأسعار الأساسية كان عنيدا.

وأظهرت مجموعة بيانات أخرى أن نشاط التصنيع واصل الانكماش الشهر الماضي على الرغم من أن الشركات كانت متفائلة بالعام الجديد مما يسلط الضوء على بعض المخاوف الاقتصادية.

ودفعت بيانات التضخم بنك "غولدمان ساكس" إلى التوقع بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو بدلا من أبريل.