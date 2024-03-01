وفي العملات المشفرة، اقتربت بتكوين من أعلى مستوى في عامين كانت قد سجلته يوم الأربعاء.

وذكر أويدا أن من السابق لأوانه التأكد من أن التضخم يقترب بشكل مستدام من المستوى المستهدف للبنك المركزي عند اثنين بالمئة، وشدد على ضرورة التدقيق في مزيد من البيانات حول توقعات الأجور.

تحركات الأسعار

ارتفع الدولار 0.15 بالمئة إلى 150.20 ين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.15 بالمئة إلى 103.96 نقطة.

وبدد المؤشر مكاسب سابقة بعدما جاءت نتائج مسح لمعنويات المتعاملين صادر عن جامعة ميشيغان أضعف من التوقعات.

وصعد اليورو 0.28 بالمئة إلى 1.0833 دولار.

وتقدم الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2636 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين 0.7 بالمئة في أحدث تداولات إلى 61840 دولارا بعد تسجيلها 63933 دولارا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021.