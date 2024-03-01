وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق الإمارات من 3.577 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.592 تريليون درهم بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة بواقع 2.86 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و732.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال جلسة اليوم، بواقع 12.9 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.16 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.24 مليار درهم موزعة بواقع 831.07 مليون درهم في سوق أبوظبي 412.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 429.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.2 ألف صفقة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.11 بالمئة أو ما يعادل 47.8 نقطة ليغلق عند 4356.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.26 بالمئة ليغلق عند 9278.91 نقطة، وأغلق مؤشر "فادكس 15" عند 9140.22 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.24 بالمئة.

وتصدر سهم شركة "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 199.6 مليون درهم، وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً أكثر من 90 مليون درهم ووصل إلى مستوي 16.16 درهم بنمو 0.25 بالمئة، ثم "ملتيبلاي" مستقطباً 56.5 مليون درهم بارتفاع 2.64 بالمئة لينهي التداولات عند 2.33 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ "دبي التجاري" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 132 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 11.6 بالمئة عند 8.16 درهم، تلاه "إعمار العقارية" بسيولة 72.5 مليون درهم ووصل إلى مستوي 8.29 درهم بارتفاع 2.09 بالمئة، ثم "إعمار للتطوير" جاذباً 29.8 مليون درهم وارتفع بنسبة 3.5 بالمئة إلى 8.19 درهم.