وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 8:11 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في أكثر من ستة أسابيع.

والمعنويات مرتفعة إلى حد ما في أسواق الأسهم مع تسجيل المؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك مستويات قياسية مرتفعة، الخميس، عقب بيانات التضخم الأميركية وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات بصعودها 1.1 بالمئة.

ومن المقرر أن تصدر بيانات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير الساعة 1000 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم في المنطقة، الذي ارتفع إلى خانة العشرات في عام 2022، يتحرك نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة.

في تحديثات الشركات، قفز سهم دايملر تراك أكثر من 11 بالمئة بعدما زادت الشركة الألمانية لصناعة الشاحنات توزيعات الأرباح وأعلنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم على خلفية تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في 2023 قبل استقطاع الضرائب.