وسجل المؤشر نيكي مستوى إغلاق قياسيا جديدا مرتفعا عند 39910.82 نقطة، متجاوزا ذروة قياسية عند 39426.29 بلغها خلال جلسة في وقت سابق من الأسبوع. وأنهى المؤشر الأسبوع مرتفعا بقفزة اثنين بالمئة.

وصعد المؤشر نيكي بما وصل إلى 39990.23 نقطة، مقتربا من الوصول إلى 40 ألف نقطة للمرة الأولى، فيما يواصل الارتفاع إلى ذرى قياسية بعد أن اخترق الشهر الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل خلال فقاعة الأصول في ديسمبر 1989.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 1.26 بالمئة مسجلا 2709.42.

وانتعشت معنويات المتعاملين بعد أن أغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة الليلة الماضية، بدعم من أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين عززت بيانات التضخم الأميركية وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الرهانات على خفض أسعار الفائدة في يونيو.

كما قفزت الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق، والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع المؤشر 17 بالمئة هذا العام.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على المؤشر نيكي 4.1 بالمئة ليضيف نحو 151 نقطة إلى ارتفاع المؤشر البالغ 745 نقطة تقريبا. كما صعد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق، والتي تعتبر شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية إنفيديا من بين عملائها، 3.02 بالمئة.

وتقدمت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.3 بالمئة.

ومن بين القطاعات الصناعية الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33، ارتفع قطاع الآلات الكهربائية 2.05 بالمئة، ليصبح ثالث أكبر الرابحين بعد قطاع شركات التعدين الذي زاد 2.63 بالمئة، وقطاع منتجات النفط والفحم الذي تقدم 2.07 بالمئة.