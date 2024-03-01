ويهدف "رويا"، المرخص من المصرف المركزي في دولة الإمارات، إلى الدمج بشكل احترافي وسلس بين التكنولوجيا المتطوّرة والمبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، بما يلبي متطلبات الأفراد والشركات على حد سواء، كما يسعى إلى تقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة، صُممت لتوفر أعلى مستويات الأمان والحداثة.

وتستمر صناعة التمويل الإسلامي في النمو بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوزت 16.5 تريليون درهم في عام 2022، ومن المتوقع أن تنمو إلى 24.5 تريليون درهم بحلول عام 2027، وفق تقرير تطوير التمويل الإسلامي 2023.

وتعدّ دولة الإمارات رابع أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، حيث تمثل الأصول المصرفية الإسلامية 23 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بحسب مصرف الإمارات المركزي.

وقال ناصر محمد المر الزعابي، رئيس مجلس إدارة رويا: "نحن سعداء ومتحمسون للغاية لإطلاق رويا في أسواق الإمارات".

وأضاف: "اختيار إمارة عجمان كمقرّ رئيسي لنا، ومنطلقا لنقدم خدماتنا في جميع أرجاء دولة الإمارات، يعكس التزامنا الراسخ بدعم مجتمعاتنا المحلية النابضة بالحياة والمتطورة باستمرار".

من جانبه، قال مروان عبيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة رويا: "إن رويا ليس مجرد مصرف آخر موجود في السوق، بل هو نمط جديد من المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تلبي الطلب المتزايد على الخدمات والحلول المصرفية التي تعكس المبادئ والقيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، خاصة بين المتعاملين الشباب. وسنقدم خدماتنا بمنتهى الكفاءة والسلاسة من خلال تطبيقنا سهل الاستخدام، وفروعنا التي ستكون بمنزلة مراكز تثقيفية وتعاونية تقدم خدمات شاملة لمجتمعاتنا المحلية وتعزّز محو الأمية المالية".