تصريح أردوغان جاء في تجمع انتخابي بولاية أيدن غربي البلاد، تطرق فيه إلى إعلان هيئة الإحصاء التركية، الخميس، أرقام النمو لعام 2023.

وأضاف الرئيس التركي: "حقق الاقتصاد التركي نجاحا مهما جدا العام الماضي بنموه 4.5 بالمئة رغم الزلزال والسلبيات الأخرى".

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي نجح في النمو 14 ربعا متتاليا، "وبهذا المعدل، أصبحت الدولة الأسرع نموا بين دول الاتحاد الأوروبي".

ووفق هيئة الإحصاء التركية ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 75 بالمئة في 2023 وفق طريقة الإنتاج مقارنة بالعام الذي قبله.

يشار إلى أن تركيا تشهد انتخابات محلية في 31 مارس المقبل.