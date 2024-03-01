وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بزيادة 90 ألف برميل يوميا مقارنة مع يناير.

وارتفع إنتاج ليبيا 150 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من ليبيا، أحد أعضاء أوبك غير المطالبين بتقييد الإنتاج، بعد إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي، وهو من أكبر حقول البلاد، بعد إغلاقه بسبب اضطرابات.

ونفذ عدد من أعضاء تحالف أوبك+ الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين تخفيضات جديدة في يناير، لمواجهة الضعف الاقتصادي وزيادة الإمدادات خارج المجموعة.

ومن المتوقع أن يقرر المنتجون في الأيام المقبلة مدى التزامهم بالخفض بعد الربع الأول.

وتعهد بعض أعضاء أوبك بخفض طوعي على جولتين، في أبريل 2023 ونوفمبر 2023، كما طبقت السعودية خفضا طوعيا إضافيا.