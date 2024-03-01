تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 2046.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.7 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.68 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 880 دولارا وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 941.25 دولار.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 بالمئة في يناير، في حين صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.4 بالمئة مما ضغط على الدولار وجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لكبح جماحه لا تشجع الاستثمار في السبائك لأنها لا تدر عائدا.

وتتوقع الأسواق حاليا فرصة نسبتها 62 بالمئة لخفض سعر الفائدة الأميركية في يونيو، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن الباب مفتوح لخفض أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام.