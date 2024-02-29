تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بفضل صعود قطاعات التأمين والإنشاءات والمواد أكثر من واحد بالمئة.

وسجل المؤشر "ستوكس 600" مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي مدفوعا بتقارير أرباح أقوى من المتوقع وقفزة في أسهم قطاع التكنولوجيا بفضل توقعات ضخمة لشركة إنفيديا.

وسجل المؤشر القيادي أيضا رابع شهر من المكاسب.

وتقدم المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمئة لمستوى قياسي جديد بعدما أظهرت بيانات أن تدني أسعار الطاقة أدى إلى تباطؤ التضخم إلى 2.7 بالمئة في فبراير.

وأشارت قراءات التضخم الأولية الأخرى من فرنسا وإسبانيا إلى أن تضخم منطقة اليورو واصل الهبوط، ما يعزز مسألة خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا العام، حتى إن لم تشر البيانات إلى انخفاض الأسعار الأساسية بوتيرة أبطأ كثيرا.

لكن المؤشر "كاك 40" الفرنسي تراجع بنسبة 0.3 بالمئة، بينما هبط المؤشر "ابيكس 35" الإسباني بنسبة 0.7 بالمئة.

وتلقت المعنويات دفعة أيضا من بيانات أظهرت أن الزيادة السنوية في الأسعار الأميركية هي الأقل في ثلاثة أعوام، مما يبقي توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في منتصف العام.