وبحسب بيان الشركة، تسهم هذه الصفقة في تسريع تنفيذ استراتيجية "أدنوك" للتوسع عالمياً في مجال الكيماويات، وترسخ مكانتها كشريك مسؤول وطويل الأمد ومستثمر يركز على تحقيق النمو.

وبعد استكمال الصفقة بنجاح، أصبحت "أدنوك" تمتلك نسبة 24.9 بالمئة في "أو إم في"، فيما تمتلك شركة Österreichische Beteiligungs AG (أو بي ايه جي) النمساوية المستقلة القابضة نسبة 31.5 بالمئة، علماً بأن بقية حصص الملكية مدرجة في أسواق المال.

ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي في "أو إم في"، زادت "أدنوك" حصصها في كل من "بورياليس إيه جي" و"بروج بي إل سي" (بروج)، مما يعزز مكانتها في مجال الكيماويات، ويخلق فرصاً للنمو والاستفادة من تكامل الخبرات والقدرات والإمكانات عبر محفظة أعمالها في هذا المجال وخصوصاً في "بروج".

وتعتزم "أدنوك" ترشيح اثنين من ممثليها لشغل مقعدين في مجلس الإشراف على "أو إم في" في الوقت المناسب، بما يتماشى مع عمليات الحوكمة في "أو إم في".

يذكر أن هذه الصفقة تعد خطوة مهمة ضمن جهود "أدنوك" المستمرة لخلق القيمة ونهجها للنمو والتوسع على المستوى الدولي، وستساهم كذلك في ترسيخ العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والنمسا، وتعزيز دور "أدنوك" كمحفّز للاستثمار المسؤول والمستدام وخلق القيمة لدولة الإمارات وأبوظبي ومساهميها وشركائها.

وتواصل كل من "أدنوك" و"أو إم في" المشاركة في نقاشات غير محددة المدة حول إمكانية إنشاء كيان قابض مشترك جديد للبتروكيماويات من خلال الدمج المحتمل لحصصهما الحالية في "بروج" و"بورياليس".