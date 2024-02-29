وأضافت الشركة في بيان لها: "حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 280.4 مليون دينار أردني، مقارنة مع 308.9 مليون دينار أردني في العام 2022 ".

وتابعت في بيانها: "كما حققت صافي ربح بقيمة 43.3 مليون دينار أردني للعام 2023، مقارنة مع 57.1 مليون دينار أردني للعام الذي سبقه".

وأوضحت الشركة في بيانها: "جاء تراجع الأرباح التشغيلية البالغ 24 بالمئة نتيجة قيام الشركة بتقييد مخصصات للأضرار الناتجة عن الحرب في قطاع غزة بقيمة 9.2 مليون دينار أردني، بالإضافة إلى تدني سعر صرف الشيكل مقابل الدينار الأردني بحوالي 10 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، نظرا إلى أن معظم إيرادات الشركة بالشيكل".

ويشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية تأسست في عام 1995 كشركة مساهمة عامة.

وقال الشركة فيها بيانها إنها "تربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع القطاعات".