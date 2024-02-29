ومنذ تشغيل مصفاة الزور في نهاية 2022، أصبحت الكويت مصدرا رئيسيا للمنتجات النفطية المكررة، لا سيما زيت الوقود منخفض الكبريت المستخدم في الشحن.

وقالت "إف.جي.إي" للاستشارات إن مصفاة الزور عملت بكامل طاقتها البالغة 615 ألف برميل يوميا لأول مرة في فبراير، على الرغم من أن المزيد من الاختبارات قد يعني انخفاض هذا المعدل مجددا.

وقال بالاش جين محلل النفط في الشرق الأوسط في "إف.جي.إي": "نتوقع أن تعمل مصفاة الزور بمتوسط 415 ألف برميل يوميا (67 بالمئة) في 2024، على أن تعمل في أفضل الأحوال بطاقة تتراوح بين 400 و450 ألف برميل يوميا".

وكشفت بيانات كبلر أن صادرات الكويت النفطية سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 720 ألف طن متري (158 ألف برميل يوميا) في فبراير.

ووفقا لبيانات "إل.إس.إي.جي" بلغ إجمالي صادرات فبراير نحو 516 ألف طن، وهو أعلى معدل منذ مارس 2016.