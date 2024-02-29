وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.8 بالمئة في يناير الماضي، بشكل يتفق مع التوقعات.

وكان المؤشر قد تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 2.9 بالمئة من 3.2 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعا في يناير إلى 0.4 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات أيضا، من 0.1 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وأدت أحدث تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات عن التضخم إلى الرهان على أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يونيو بدلا من مارس.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قالت، الثلاثاء، إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل مخاطر عودة ارتفاع التضخم.