وقالت "أكوا باور" إن إيراداتها في العام الماضي بلغت حوالي 6.1 مليار ريال، بزيادة سنوية 15.5 بالمئة، وهو ما عزته الشركة إلى ارتفاع مساهمة المشاريع القائمة مع تحسن الأداء التشغيلي للمحطات وارتفاع تحصيل رسوم إدارة التطوير والبناء.

وقال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان إن الشركة أضافت أكثر من 10 غيغاوات من الطاقة، و1.4 مليون متر مكعب يوميا من المياه إلى مشاريعها التي في مرحلة التطوير، مضيفا أن "هذا لا يعني فقط نموا بنسبة 25 بالمئة في محفظة أعمالنا الكبيرة للغاية بالفعل، بل يعني أيضا تحقيق نمو إضافي في الإيرادات والتدفقات النقدية في المستقبل".

وأعلنت "أكوا باور" عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023، بقيمة إجمالية حوالي 329 مليون ريال.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها بنحو 14.6 مليون ريال من حساب الأرباح المحتفظ بها، عن طريق توزيع سهم واحد مجاني مقابل كل 500 سهم، وهو ما أرجعته الشركة إلى رغبتها في التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الاستراتيجية.