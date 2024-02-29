وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي للأوراق المالية، في بيان، إن المشروعين الجديدين التي أطلقتهما اليوم هما "ذا هايتس كانتري كلوب" في دبي، و"غراند كلوب ريزورت"، المجاور لمشروعها الفاخر "ذا أويسيس".

وذكر البيان أن المشروعين يعززان موقع شركة إعمار العقارية الاستراتيجي لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.

يمتدّ المشروع الأول، "ذا هايتس كانتري كلوب"، على مساحة 81 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم إماراتي، فيما يمتد المشروع الثاني، "غراند كلوب ريزورت"، على مساحة 60 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم إماراتي، ويحتضن منتجعاً صحياً ومرافق على مستوى عالمي.

وتعليقا على المشروعين الذين يقدمان منتجا من فئة العقارات الفاخرة، قال مؤسس إعمار، محمد العبار: "تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث أنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحي يضجّ بالحياة.. وبإطلاق (ذا هايتس كانتري كلوب) و"غراند كلوب ريزورت)، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة. فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي؛ بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة".