وبحسب البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0 بالمئة عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2023، وهو قريب جدا من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4 بالمئة. وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5 بالمئة. ونما الاقتصاد بنسبة 5.5 بالمئة في عام 2022.

وأظهرت البيانات أيضا أنه تم تعديل النمو في الربع الثالث بالزيادة إلى 6.1 بالمئة من 5.9 بالمئة.