وهبط نيكي لليوم الثاني وتراجع 0.11 بالمئة ليغلق عند 39166.19 نقطة، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليتداول تحت مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير.

وقال شوجي هوسوي، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية "أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد انخفاض نيكي لما دون 39 ألف نقطة".

وتابع "من الأسهم البارزة كان سهم تويوتا، الذي ارتفع على الرغم من قوة الين. وأظهر أن المستثمرين ما زالوا يسعون وراء الشركات الكبرى في اليابان".

وارتفع الين مقابل الدولار، الخميس، بعد أن قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي، هاجيمي تاكاتا، إن على البنك أن يفكر في تغيير سياسته النقدية فائقة التيسير.

وتخلى سهم تويوتا عن خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 1.43 بالمئة ويصبح الداعم الأكبر لتغيير اتجاه المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ليغلق مرتفعا 0.03 بالمئة عند 2675.73 نقطة.

كما عكس سهم طوكيو إلكترون لمعدات صنع الرقائق خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.04 بالمئة.

وقال ريوتارو ساوادا، كبير محللي السوق لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث، لوكالة رويترز، إن المعنويات تضررت بسبب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية والتي أظهرت أن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى بائع صافٍ للأسهم اليابانية خلال أسبوع.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 200 مليار ين (1.33 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير، مما وضع نهاية لموجة شراء استمرت سبعة أسابيع.