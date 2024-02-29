ويملك البنك بالفعل مكاتب في دبي والسعودية وقطر.

وقالت كلير وودمان، الرئيسة التنفيذية لعمليات مورغان ستانلي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيان، الخميس: "ثمة أوقات مثيرة تنتظر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع استمرار نمو وتنوع نشاط أسواق رأس المال، فإنه يجلب فرصا جديدة ومجزية للمستثمرين الإقليميين والعالميين على حد سواء".

تعمل البنوك العالمية على زيادة وجودها في أبوظبي لخدمة مجموعة من المستثمرين تزداد تنوعا من العملاء الأثرياء وصناديق التحوط والبدائل التي يتم جذبها إلى العاصمة، التي تضم ثلاثة صناديق ثروة سيادية.

وفي العام الماضي، أعلن بنك غولدمان ساكس عن تأسيس مكتب له في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي في الإمارة، والذي لديه في حد ذاته خطط للتوسع بشكل كبير لدعم نمو القطاع المالي في الإمارة.