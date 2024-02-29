وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا وسط الحرب مع روسيا كان ممكنا بفضل التدفق المستمر للمساعدات المالية الدولية من حلفاء كييف.

وأوضح أن استمرار الدعم المالي أمر على درجة بالغة من الأهمية هذا العام أيضا.

وقال في بيان: "في عام 2024، ستبلغ الاحتياجات الشهرية للتمويل الخارجي نحو 3 مليارات دولار. لا يمكن التباطؤ في جذب التمويل من الخارج".

وقبل أيام، دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأميركي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، قائلا في مقابلة إن التقاعس عن القيام بذلك سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم.

وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار .