تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، إلى 83.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 78.93 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

من المنتظر أن يصدر غدا الخميس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي لشهر يناير، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم وعامل رئيسي في قرارات سعر الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.

كما أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من مارس للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين وكذلك لإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.