وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات الخام ارتفعت بواقع 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، وذلك مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.7 مليون.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 29.5 مليون.

وأفادت بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 2.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 244.2 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بأن تنخفض 1.5 مليون.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بواقع 510 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 121.1 مليون مقارنة بتوقعات بأن تتراجع 2.1 مليون.