وينصب تركيز المستثمرين مباشرة الآن على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره غدا الخميس.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع صعود المؤشر 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير بارتفاع طفيف عن الزيادة التي حققها بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر.

تحركات الأسهم

خلال بداية التداولات، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 34.33 نقطة أو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 38938.08 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 10.98 نقطة، أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 5067.20 نقطة، في حين انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 66.16 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة إلى 15969.14 نقطة.