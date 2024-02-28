وذكر المبارك خلال مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي أن صناديق الثروة السيادية لديها الفرصة والمسؤولية عن التحول من مستثمرين في الأصول إلى عوامل تمكين للتقدم العالمي.

وأضاف "نخطط لزيادة الاستثمار في السوق الأميركية وتعزيز المنتجات الاستثمارية الاستراتيجية والمستشرفة للمستقبل في المملكة المتحدة وأوروبا وفرنسا".

وقال المبارك إن مبادلة، التي تدير أصولا بقيمة 276 مليار دولار، ستستثمر أيضا في الرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية والتمويل هذا العام، وزادت مخصصاتها طويلة الأجل لآسيا، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وتابع "إننا نعمل على دفع التقدم والاستثمار في حلول للتحديات العالمية".

وأضاف المبارك أن مبادلة، تعمل على التوسع أيضا للمشاركة في الأسواق النشطة طويلة الأجل في آسيا في إطار التركيز على الاتجاهات الاستثمارية الضخمة والتركيبة السكانية العالمية.

وقال "نقوم بزيادة مخصصاتنا طويلة الأجل لآسيا، بما في ذلك اليابان والصين وكوريا وبالطبع الهند".

ولم يحدد المبارك حجم رأس المال الذي ستضخه مبادلة هذا العام في الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما.

وتشير زيادة المخصصات طويلة الأجل لآسيا إلى أن مبادلة تراهن على عدم استمرار التباطؤ الاقتصادي في الصين، وأنها ترى فرصا استثمارية كبيرة هناك على المدى الطويل.

وترتبط الإمارات والصين بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة، لكن المبارك قال في كلمته إن الاستثمارات تعتمد على جاذبية الفرص الاستثمارية وليس على عوامل جيوسياسية.

وأعلنت مبادلة وجولدمان ساكس هذا الأسبوع اتفاقهما على شراكة ائتمانية خاصة بقيمة مليار دولار للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.