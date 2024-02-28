وتتميز البطاقة كونها مرتبطة بالمحفظة الرقمية "Mbank Wallet"، وهي أول محفظة رقمية محلية في الإمارات تستخدم تقنية السلسلة اللامركزية "Blockchain" والمعززة بتقنية الاستجابة السريعة "QR" والمربوطة بنظام الدفع المحلي.

ويسعى بنك المارية منذ تأسيسه إلى خدمة العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة وحلول مبتكرة ومنها بناء خيارات دفع محلية سهلة وموثوقة وإجراءات دفع أكثر كفاءة لعملائه عبر الهاتف المحمول. ومن خلال المحفظة الرقمية "Mbank Wallet"، سيتمكن عملاء البنك من إرسال الأموال واستلامها وإتمام المدفوعات سواء المحلية أو الدولية بالتعاون مع شركة اللولو للصرافة بخطوات سهلة، حيث يتم تنفيذ عملية الشراء داخل المتاجر من خلال رمز الاستجابة السريع “QR”. ويعمل بنك المارية حاليا على إضافة العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة التي تقبل المدفوعات الرقمية لمنح عملاء البنك تجربة مميزة وفريدة دون عناء.

وذكر البنك أن أهم ما يميز محفظة بنك المارية المحلي عن المحافظ الرقمية الأخرى هو أنها أول محفظة رقمية تصدر تحويلات مالية من خلال الإيبان "IBAN" فقط، دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي. ويمكن للعملاء ببساطة التسجيل باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم وإصدار تحويلات مالية من وإلى باقي البنوك العاملة في الدولة عبر رقم الإيبان "IBAN".

وعلّق محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، قائلاً: "يعمل بنك المارية على تغيير إجراءات تسديد العملاء قيمة مشترياتهم اليومية وتحويل الأموال من خلال طرق مبتكرة ومستويات متقدمة وآمنة للغاية من خلال الأجهزة المحمولة والتي تقلل من تداول النقد وتحد من المخاطر المالية وعمليات الاحتيال. وبهذا الهدف، قمنا بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات لطرح بطاقة الخصم "جيوَن" المرتبطة بمحفظة بنك المارية المحلي الرقمية، والتي تتضمن جميع الميزات المتقدمة للمعاملات اليومية وخدمات التحويلات الدولية والتجارة الإلكترونية بهدف توفير خدمات مالية متسقة وآمنة لكافة مكونات المجتمع".

وأضاف: " تتمتع المحفظة الرقمية الجديدة لبنك المارية المحلي، من خلال الشراكات الاستراتيجية والبنية التحتية القوية، بالقدرة على المساعدة في إطلاق حقبة جديدة للمدفوعات العالمية وتحويل آلية شراء المستهلكين للمنتجات في المتاجر وعبر الإنترنت. والإعلان عن بطاقة الخصم "جيوَن" الخطوة الأولى ضمن التحديثات العديدة التي سنصدرها في المستقبل القريب. وكجزء من التزامنا المستمر بالأنظمة البيئية المفتوحة، سنواصل توسيع قدرات محفظة بنك المارية المحلي الرقمية من خلال العمل بشكل وثيق مع بيوت الخبرة وشركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لنصبح من الرواد في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول".

ويعمل بنك المارية المحلي على تقديم المزيد من المزايا من خلال محفظته الرقمية مثل التحويلات المالية، وميزة دفع فواتير الخدمات، وقسائم الدفع الإلكتروني، والعروض المرتبطة بـبرنامج مكافآت بنك المارية المحلي "لايف ستايل"، وغير ذلك الكثير. وستكون محفظة Mbank Wallet جاهزة للاستخدام في نهاية الربع الأول من عام 2024.