وقالت الشركة، المدرجة في سوق الأسهم السعودية، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتجيتها الطموحة لتكون المزود الأفضل لخدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية طبية عالمية.

وأضافت أن هذه الصفقة المقترحة تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية والاستحواذات التي تستهدفها "دله الصحية" للتوسع، وبما يسهم في تعزيز الوصول الجغرافي لخدمات الشركة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتطوير منظومة خدماتها للرعاية الصحية.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة السعودية، فإن مذكرة التفاهم المبرمة بين "دله الصحية" وشركة أيان للإستثمار متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة لشركة أيان للإستثمار في كل من شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة، أو حسب آلية السداد التي سيتفق عليها الأطراف ("الصفقة المقترحة").

واتفق الطرفان على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

يذكر أن "دله الصحية" سبق أن أعلنت عن توقيع إحدى استثمارتها "شركة المركز الطبي الدولي" اتفاقية مع شركة دار الهندسة وذلك لتصميم مشروع مستشفى متكامل جديد في شمال مدينة جدة يضم مختلف التخصصات الطبية.

جدير بالذكر أن شركة دله للخدمات الصحية تمتلك ما نسبته 27.18 بالمئة من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي، التي تمتلك مستشفى المركز الطبي الدولي وكذلك مجمع العيادة الأولى بمدينة جدة، بالإضافة إلى مشروع العيادات التخصصية ومركز جراحة اليوم الواحد بمكة المكرمة المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2024، مما يساهم في تعزيز استراتيجية دله الصحية في تعظيم ريادتها الطبية بالقطاع الخاص من خلال التوسع في استثماراتها في قطاع الخدمات الصحية في أنحاء المملكة العربية السعودية، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لنهضة قطاع الرعاية الصحية.