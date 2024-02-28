وقالت فون دير لاين في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "لقد حان الوقت لبدء مناقشة استخدام الأرباح الاستثنائية من الأصول الروسية المجمدة لنشتري معا معدات عسكرية لأوكرانيا".

وكيفية استخدام أصول الدولة الروسية التي تم تجميدها بعد أن اندلعت الحرب في أوكرانيا قبل عامين، هي موضوع نقاش مكثف يثير أسئلة قانونية شائكة.

وخيار مصادرة هذه الأموال يقابل بتحفظ شديد بين الدول الـ 27، لكن الاتحاد الأوروبي يعمل على إيجاد سبل لاستخدام الفوائد الناتجة عنها.

وقالت فون دير لاين: "مع أو بدون دعم شركائنا لا يمكننا أن نسمح لروسيا بالانتصار".

وحول وضع الاتحاد الأوروبي عموما، شددت على ضرورة تعزيز السيادة الأوروبية التي تتمثل في "تحمل المسؤولية بأنفسنا عما هو حيوي، وحتى وجودي بالنسبة لنا"، بحسب تعبيرها.

وشددت على أن: "التهديد بوقوع حرب قد لا يكون وشيكاً، لكنه ليس مستحيلاً".

وأضافت: "لا ينبغي تضخيم المخاطر لكن يجب أن نكون مستعدين لها".

وهنأت أورسولا فون دير لاين السويد على انضمامها قريبا الى حلف شمال الأطلسي، وقالت إن ذلك يعد "خطوة تاريخية لهذا البلد ولأمننا المشترك".