وأضاف في تصريحات لرويترز: "تم التفكير في ذلك أثناء عملية التصميم للتأكد من أننا قادرون على تكرير بعض الخامات الأثقل وذات نسب الكبريت الأعلى".

ومصفاة الدقم هي مشروع مشترك بقيمة تسعة مليارات دولار بين مجموعة أو كيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية ومقامة في منطقة الدقم الصناعية في سلطنة عمان.

وتعمل المصفاة الآن بكامل طاقتها البالغة 230 ألف برميل يوميا وتعالج الخام بمعدل 65 بالمئة للخام الكويتي و35 بالمئة للخام العماني.

وقال بيرد: "كلا المساهمين يدعماننا بالكامل".

وصدرت مصفاة الدقم (أو كيو 8) حتى الآن مئة شحنة أي حوالي 4.1 مليون طن من المنتجات على مستوى العالم منذ أن بدأت العمل في مايو.

وتجري في الوقت الراهن دراسة جدوى لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في منطقة الدقم الاقتصادية بمشاركة محتملة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى جانب المساهمين الاثنين.

وقال بيرد: "تم تعليق دراسة الجدوى خلال فترة كوفيد".

وتابع "بدأ المساهمون دراسة جدوى أخرى وأبدى السعوديون اهتمامهم بالانضمام إلى هذا التوسع".

وقال بيرد إن نتائج الدراسة، التي أجريت طوال عام 2023، توشك على الصدور.