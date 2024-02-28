وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا، أي 1.08 بالمئة، إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0902 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا، 1.17 بالمئة، لتسجل 77.95 دولار للبرميل.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد قالت الثلاثاء، إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.

وأظهرت مخزونات النفط الخام الأميركية زيادة قدرها 8.43 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، حسبما نقلت مصادر في السوق عن بيانات معهد البترول الأميركي.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.27 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 523 ألف برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار للبرميل، الثلاثاء، بعدما أفادت رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك+) سيدرسون تمديد الخفض الطوعي للإنتاج في الربع الثاني.