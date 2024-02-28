وبحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2030.12 دولار للأوونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2039.40 دولار للأونصة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام إلى 4.2855 بالمئة من 4.3150 بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.

وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بينما من المنتظر إعلان بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، هو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم، غدا الخميس.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة الرغبة في حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 885.60 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 927.04 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.40 دولار للأوقية.