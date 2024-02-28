وقال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، في برنامج حواري أذيع مساء الإثنين، "فيما يخص أرض رأس جميلة.. تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث وطرح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال المساحة".

وأضاف "كان هدف الاجتماع بحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض، مش استغلال رأس جميلة بس (فقط)، بل في إطار المنطقة المحيطة بها والحيز الجغرافي والمناطق المجاورة، يتم وضع رؤية لكيفية الاستغلال بما يحقق أقصى استفادة وأقصى عائد ممكن لهذه المنطقة المميزة".

ومضى عبد الغني يقول "قد يتم طرح الموضوع من خلال استشاري عالمي أو بيت خبرة عالمي لوضع رؤية لكيفية استغلال هذه الأرض".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مصر تستعد لعرض الأرض على السعودية من أجل الدخول كمستثمر في تطويرها.

ونفى عبد الغني إجراء أي مفاوضات بشأن رأس جميلة حتى الآن.

وقالت السعودية في 2018 إن مصر تعهدت بمساحة واسعة في جنوب سيناء لاستكمال مدينة ضخمة ومنطقة أعمال تسمى نيوم يبنيها السعوديون قبالة مضيق تيران.

وتقع رأس جميلة مباشرة قبالة مضيق تيران، كما تقع بالقرب أيضا من موقع سيقام فيه جسر عبر البحر الأحمر، وهي فكرة كشفها العاهل السعودي الملك سلمان خلال زيارة إلى القاهرة في عام 2016.