واختتم نيكي التداولات منخفضا 0.08 بالمئة عند 39208.03 نقطة. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق خلال يوم تداول عند 39426.29 وكذلك أعلى مستوى إغلاق عند 39239.52 نقطة.

وبشكل عام، كان السوق متأرجحا إلى حد ما، إذ تراجع 120 سهما وصعد 104، فيما ظل سهم واحد على استقرار.

وتسبب سهمان من الأسهم القيادية، هما فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو ومجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، في خسارة المؤشر 45 نقطة، وتجاوز هبوطهما إجمالي تراجع نيكي الذي بلغ 32 نقطة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم دي إن.إيه للتجارة الإلكترونية والألعاب 24 بالمئة على خلفية أنباء بأنها ستقدم لعبة جديدة للهواتف المحمولة تعتمد على بطاقات تداول بوكيمون.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 بالمئة.

ومن بين مؤشرات القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33، كان قطاع الكهرباء والغاز الأفضل أداء بارتفاع تجاوز ثلاثة بالمئة تلاه قطاع الورق واللُب بصعود 2.55 بالمئة.