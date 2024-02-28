وذكر البنك أن هذه الصكوك تم إصدارها وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبا، بحسب بيان البنك.

وشهد الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي بإطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، عدنان شلوان: "يسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات وصولا إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة".

وأضاف " بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا أننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أميركي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.