وأعلنت الشركة في إفصاح للبورصة، الثلاثاء، عن تغيير علامتها التجارية لتصبح "مدن القابضة"، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية، ضمن خططها لتنويع محفظتها وتحقيق انتشار أوسع بمجال التطوير العقاري وترسيخ حضورها في سوق العقارات بإمارة أبوظبي.

بموجب الصفقة استحوذت "كيو القابضة" على 100 بالمئة من رأس مال مجموعة من الشركات تشمل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، ومدن العقارية، وميزا للاستثمارات، والساحل 1 المحدودة، والساحل 2 المحدودة، وأوريكس أكشن ريستريكتد ليمتد المحدودة، إضافة إلى مجموعة من الأصول العقارية الأخرى.

تشمل الصفقة أيضا إصدار 25,627,000,000 سند إلزامي قابل للتحويل بقيمة اسمية قدرها درهم واحد، وذلك لكل من "إيه دي كيو للاستثمارات العقارية والفندقية"، التي ستحصل على 17,087,770,000 سندات قابلة للتحويل إلى 6,328,803,704 أسهم جديدة في رأس مال الشركة، ولشركة "آي إتش سي كابيتال القابضة" التي ستحصل على 8,539,230,000 سندات قابلة للتحويل إلى 3,162,677,778 سهم جديد في رأس مال الشركة، وذلك بنسبة تحويل 2.70 سند لكل سهم.

ستسهم عملية الاستحواذ في زيادة رأس مال شركة "كيو القابضة" إلى حوالي 16.3 مليار درهم عن طريق إصدار 9,491,481,482 سهم بقيمة اسمية درهم واحد لمل من المؤسستين.

وقالت "كيو القابضة"، التي تأسست في أبوظبي عام 2005، والتابعة للشركة العالمية القابضة، إن زيادة رأس مالها النتاجة عن الاتفاقية تعكس التزماها بالنمو المستدام وتمهد لتوسع مالي قوي وديناميكي من شأنه أن يدفع مهمة المجموعة نحو آفاق جيددة.

وأشار البيان إلى تتطلع الشركة بعد هذه الصفقة إلى التوسع والدخول في قطاعات جديدة وأسواق دولية جديدة.