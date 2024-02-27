وتسعى ليبيا إلى الوصول بإنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وقال بن قدارة خلال فعاليات أسبوع الطاقة الدولي في لندن، الثلاثاء، إن 25 بالمئة فقط من قدرات خط الأنابيب الذي يصدر الغاز الطبيعي من ليبيا إلى إيطاليا مستغلة حاليا.

وأضاف أن ليبيا ستعقد جولة مناقصات لمنح حقوق للتنقيب عن النفط في نهاية العام الحالي أو أوائل العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على مشاركة شركات كبرى في هذه الجولة.

كما أشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تدرس إنتاج الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء، من أجل الاستخدام المحلي "وربما التصدير إلى أوروبا".