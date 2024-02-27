وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه الصفقة، التي تعد الأولى من نوعها لصالح بنك مملوك للدولة في أوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حجم التمويل المطروح بنسبة 75 بالمئة، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك.

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك المشرق: "سيسهم هذا التعاون بدعم التزام المشرق بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة، ودعم الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات حيوية، مثل الزراعة".

ومن الجدير بالذكر أن التسهيل التمويلي أُطلق في البداية بمبلغ 50 مليون دولار، وأُغلق عند 88 مليون دولار، وذلك بسبب الاهتمام الكبير في السوق من مستثمرين في الشرق الأوسط، وأوروبا ، ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

وكان بنك المشرق قد سجل نمواً قويا في صافي الأرباح ليصل إلى 8.6 مليار درهم (2.34 مليار دولار) للسنة المالية 2023 بزيادة كبيرة بنسبة 130% على أساس سنوي.

وأعلن البنك في شهر يناير الماضي أن زيادة الأرباح حدثت كنتيجة لعدة محركات رئيسية، وهي نمو الأعمال، وهوامش الربح الجيدة، ومعدلات الفائدة المرتفعة، فضلاً عن الحالات الإيجابية المتعلقة بمخصصات خسائر القروض.