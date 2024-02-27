وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم من العديد من الاقتصادات الكبرى وبيانات التصنيع من الصين.

ويترقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المتوقع صدورها بشكل كبير يوم الخميس، وهو المؤشر الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتتبع هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.

وأرجأت الأسواق بالفعل توقعاتها لموعد لأول خفض لأسعار الفائدة من مايو إلى يونيو.

وتشير التوقعات إلى أكثر من ثلاثة تخفيضات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة هذا العام، انخفاضا من خمسة في بداية الشهر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.6 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة وسهم شركة التعدين العربية السعودية اثنين بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة أفالون فارما 30 بالمئة في أول يوم تداول لها في السوق.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 1.2 بالمئة، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أربعة بالمئة.

وصعد المؤشر القطري 0.5 بالمئة نظرا للأداء الإيجابي الذي حققته معظم الأسهم المدرجة على المؤشر ومنها بنك قطر الإسلامي الذي ارتفع 1.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9 بالمئة.

وارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية وتعزز الجنيه في العقود الآجلة مقابل الدولار أمس الاثنين بعدما وقعت مصر اتفاق استثماري بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات يركز على التطوير العقاري لساحل البحر المتوسط.