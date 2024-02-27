وقالت الشركة إن إيراداتها في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر انخفضت إلى 35.03 مليار ريال (9.34 مليار دولار)، وهو ما يقل عن متوسط ​​تقديرات رفينيتيف البالغة 35.9 مليار ريال.

وأضافت أن مبيعات العام بأكمله تراجعت 23 بالمئة إلى 141.54 مليار ريال بسبب انخفاض متوسط ​​أسعار البيع والكميات المباعة جراء تباطؤ الطلب العالمي على البتروكيماويات وارتفاع المعروض عالميا.

وسجلت سابك خسارة صافية بواقع 2.77 مليار ريال العام الماضي، وعزت ذلك إلى توقف العمليات والذي كان "مدفوعا بشكل أساسي بالتقييم العادل لشركة (حديد)".

وكانت سابك قد أشارت إلى ضربة محتملة في النصف الثاني من العام جراء انتعاش الاقتصاد الصيني بصورة أبطأ من المتوقع بعد الغاء القيود المتعلقة بجائحة كوفيد فضلا عن انخفاض الطلب في أوروبا.