وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى وبيانات التصنيع من الصين.

ويترقب المتعاملون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المتوقع صدورها بشكل كبير يوم الخميس، وهو المؤشر الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتتبع هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.

وأرجأت الأسواق بالفعل توقعاتها لموعد لأول خفض لأسعار الفائدة من مايو إلى يونيو.

وتشير التوقعات إلى أكثر من ثلاثة تخفيضات للفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة هذا العام، انخفاضا من خمسة في بداية الشهر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 18.67 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 39087.90 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.07 نقطة أو بنسبة 0.10 بالمئة إلى 5074.60 نقطة، وكذلك المؤشر ناسداك المجمع بواقع 37.73 نقطة أو بنسبة 0.24 بالمئة إلى 16013.98 نقطة.