وقال راتشيتي في مؤتمر للطاقة: "من المتوقع أن يصل الطلب على الغاز إلى ذروته قبل عام 2040. وفي الوقت الراهن، نشهد نموا سريعا في الغاز الطبيعي المسال، لذلك هناك فرصة مهمة للاستثمار في الغاز والغاز الطبيعي المسال".

ولم يقدم راتشيتي أي أرقام محددة حول التوسع.

وأفاد لرويترز على هامش المؤتمر بأن مبادلة حريصة على زيادة الاستثمارات في جنوب شرق آسيا حيث تشغل أيضا حقول غاز في إندونيسيا وتايلاند.

وبدأ حقل بيجاجا للغاز، والمعروف أيضا باسم (بلوك إس.كيه320) في إنتاج الغاز عام 2022، وهو أول مشروع تنمية في ماليزيا تطلقه شركة مبادلة للطاقة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي.

وتتولى مبادلة أعمال التشغيل في الحقل الذي تمتلك حصة 55 بالمئة منه، في حين تمتلك "بتروناس كاريجالي" حصة 25 بالمئة، وشركة "سراواك شل" حصة 20 بالمئة.

وصُممت مرافق الإنتاج في بيجاجا، التي تتضمن منصة مركزية متكاملة لمعالجة الغاز ومنصة لحفر الآبار، بهدف إنتاج 550 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ليتم نقله عبر خط أنابيب جديد تحت البحر مربوط بشبكة أنابيب غاز قائمة لتصديره من محطة بينتولو للغاز الطبيعي المسال.

وتوجد مبادلة في إندونيسيا منذ عام 2004.

وفي ديسمبر، أعلنت أنها اكتشفت احتياطيات كبيرة من الغاز في أعماق البحار في منطقة امتياز جنوب أندامان بإندونيسيا، وهو ما قال محللون إنه ثاني أكبر اكتشاف في العالم لموارد الغاز تحت سطح البحر خلال العام الماضي.