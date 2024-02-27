وقال عبد المحسن الفقعان في مؤتمر صحفي إن الشركة المملوكة للدولة تأثرت سلبا ببداية الحرب بسبب تراجع الطلب على بعض الوجهات لاسيما في مصر والأردن، لكن، "الآن رجعت (الحركة).. أقدر أقول (أصبحت) عادية وليس هناك تأثير".

كان الفقعان قال في نوفمبر لوكالة رويترز إن الشركة تخفض عدد رحلاتها في خطوط معينة في الشرق الأوسط وتركيا بسبب تراجع الطلب على بعض الوجهات بنسبة تصل إلى 50 بالمئة نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وألغى المسافرون حجوزات على رحلات بالمنطقة وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى صراع إقليمي.

وسجلت الشركة خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار (180.26 مليون دولار) في 2022 مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار في 2019. ومن المتوقع أن تكون خسائرها في 2023 أقل من العام السابق.

وتأمل الشركة الحكومية، التي سجلت خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغير صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها في 2022 مع إيرباص من مسارها الحالي وأن تصل بها لتحقيق أرباح في 2025 والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.

وقال الفقعان إن هناك "مؤشرات إيجابية" على أداء الخطوط الكويتية في 2023 دون أن يعطي أرقاما واضحة، مشيرا إلى تحسن أداء الشركة بشكل عام.

وقال إن رحلات الخطوط الكويتية زادت بنسبة 25 في المئة في شهر يناير على أساس سنوي، كما زاد عدد الركاب بنسبة 21 بالمئة خلال نفس الفترة.