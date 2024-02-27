وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال فعالية "يوم المستثمر" التي نظمتها "أدنوك للتوزيع" بحضور أكثر من 50 مستثمرا ومحللا من داخل الدولة وخارجها، إن إستراتيجية النمو الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي نموّ الشركة المحلي، وعملياتها الدولية، ومواكبة أعمالها للمستقبل، وذلك بالاعتماد على ميزانيتها العمومية القوية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة.

وأضاف أن الشركة تركز على توسيع نطاق محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الوقود الحيوي وشحن المركبات الكهربائية والهيدروجين، إسهاماً في جهود الحد من انبعاثات الكربون في قطاع التنقل، وتوسيع خدمات التجزئة غير المتعلقة بالوقود، وذلك في إطار مساعيها لتصبح شركة رائدة في قطاع الطاقات المتعددة، معربا عن ثقته في قدرة "أدنوك للتوزيع" على مواصلة تحقيق قيمة إضافية ومجزية للمساهمين.

وتضمنت أبرز محاور الاستراتيجية الخمسية الجديدة بحلول عام 2028 ما يلي:

- توسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع لتصل إلى ألف محطة خدمة، أي بزيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بـ 840 محطة للشبكة في عام 2023.

- تحقيق زيادة بنسبة 50 بالمئة في معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود.

تحقيق زيادة بنسبة 25 بالمئة في عدد متاجر التجزئة.

- توسيع نطاق حقوق امتيازات العلامة التجارية ليشمل توزيع وتشغيل أكثر من 50 علامة تجارية جديدة عن طريق حق الامتياز، والذي سوف يقدّم عائداً بمعدل ضعفين أو ثلاثة أضعاف مقارنة مع نموذج الإيجار التقليدي.

- التحول إلى مركز متكامل لتقديم خدمات العناية بالسيارات، حيث تخطط الشركة إلى زيادة عدد عمليات غسيل السيارات بثلاثة أضعاف، ومضاعفة عمليات تبديل زيوت المحركات، وتوسيع عروض وخدمات السيارات.

- إطلاق ابتكارات جديدة والتوسع في تطبيق التحسينات الرقمية الحالية، بما في ذلك ضمان سلاسة التزود بالوقود من خلال خاصية التعرف على لوحة الترخيص للمركبة، والطلب من داخل السيارة عن طريق تطبيق أدنوك للتوزيع، وخدمات الاشتراك المستقبلية لغسيل السيارات وغيرها من الخدمات.

- التخطيط لإنشاء ما لا يقل عن 500 نقطة للشحن السريع وفائق السرعة للسيارات الكهربائية، في إطار منظور الشركة لبناء شبكة من نقاط الشحن منتشرة في الدولة. ويمثل ذلك زيادة بمعدل 10 أضعاف عن حجم شبكة الشركة من نقاط الشحن في العام 2023.

- توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار أميركي في النفقات التشغيلية على أساس مماثل بحلول العام 2028.

- استثمار ما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً من النفقات الرأسمالية، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لأغراض النمو.

- مقترح الشركة لسياسة توزيع الأرباح الجديدة ينص على توزيع 700 مليون دولار أمريكي سنوياً، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى، ما يتيح الفرصة لزيادة في التوزيعات في المستقبل من نمو الأرباح المستقبلية. ويخضع المقترح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في مارس المقبل.

ومن خلال مبادراتها الاستراتيجية الرئيسية المحددة ومجالات تركيزها، تؤكد أدنوك للتوزيع التزامها بمواصلة تحقيق النمو في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة من 2024 إلى 2028. وستعمل أيضاً على تركيز تخصيص رأس المال على أعمال غير الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات التنقل لتحويل محطاتها إلى وجهات مفضلة للعملاء، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز عملياتها الدولية مع التركيز على زيادة مساهماتها، والعمل على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال استحداث مصادر إيرادات جديدة التي تظهر خلال النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة.