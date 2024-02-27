وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس مجلس الوزراء، أليكساندر نوفاك، إن قرار الحظر لا يشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنغوليا، وأوزباكستان، ومنطقتي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا في جورجيا.

وكانت روسيا فرضت حظراً مماثلاً خلال الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في السوق المحلي ونقص الإمدادات، مع استثناء أربع دول سوفيتية سابقة، هي: بيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقرغيزستان.