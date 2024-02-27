واختتم نيكي التداولات مرتفعا 0.01 بالمئة إلى 39239.52 نقطة. وقفز المؤشر بما يصل إلى 0.5 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 39426.29 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالرقائق عنصرا أساسيا دفع نيكي لتجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في آخر يوم تداول من عام 1989.

وبدد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق مكاسبه المبكرة لينخفض 2.12 بالمئة، مما كان له الأثر الأكبر على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 0.3 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، صعد سهم شركة تصنيع معدات الرقائق طوكيو إلكترون 0.72 بالمئة وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 2.44 بالمئة.

وارتفع قطاع البنوك 1.69 بالمئة مما قاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا للصعود 0.18 بالمئة ليغلق عند 2678.46 نقطة.