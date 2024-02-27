وجاء في الوثيقة أن الشركة عينت غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي كمنسقين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين لترتيب اجتماعات مع مستثمرين محتملين اعتبارا من 27 فبراير.

وتخطط الشركة لإصدار صكوك غير مضمونة ذات أولوية في السداد مقومة بالدولار وبالحجم القياسي، بناء على ظروف السوق.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة إن حصيلة الإصدار ستستخدم في تمويل الأغراض العامة للشركة وإعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.

وأضافت الوثيقة أن الشركة أعلنت عن عرض شراء كل أو أي من صكوكها القائمة بمبلغ 500 مليون دولار والتي تستحق في 2024.