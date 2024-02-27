وتشمل عملية الاستحواذ جميع الكيانات التشغيلية التابعة لشركة "باك لايت ميديا"، وذلك في خطوة استراتيجية لمجموعة "ملتيبلاي" الهادفة إلى تعزيز أعمالها في قطاع الإعلام.

وتقدم "باك لايت ميديا"، الشركة المتخصصة في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية، خدمات إعلانية في مواقع استراتيجية متنوعة في الإمارات، وتضم محفظة أعمالها 86 بالمئة من الحلول الإعلانية الرقمية، و14 بالمئة من الحلول الإعلانية الثابتة.

وتعد "باك لايت ميديا" شريكاً لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات بما فيها "هيئة الطرق والمواصلات"، وتمتلك مواقع إعلانية رئيسية مثل "لاندمارك سيريس" على "شارع الشيخ زايد"، وأيضاً في عدد من أبرز الوجهات وأماكن الإعلان ودور السينما ومراكز التسوق مثل "الغاليريا" و"القناة" و"دبي فيستيفال سيتي" وغيرها، وتعتبر الشركة قطب رئيسي في المشهد الإعلاني في الإمارات.

ويأتي الاستحواذ الجديد ليعزز من إمكانات المحفظة الحالية لمجموعة "ملتيبلاي" في مجال الإعلان، والتي تضم حالياً، إضافة إلى "باك لايت ميديا"، كلاً من شركة "ميديا 247" و"فايولا"، في تطور جديد يجسد حرص المجموعة على ضخ استثماراتها في مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، وتعزيز التعاون وتكامله بين شركاتها التابعة.

وقالت "ملتيبلاي" إن استراتيجيتها للتوسع في مجال الإعلانات الرقمية الخارجية تتماشى مع اتجاهات السوق الحالية وفرص النمو المستقبلية.

وأشارت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي"، إلى أن الاستحواذ الكامل على شركة "باك لايت ميديا" يشكل خطوة استراتيجية أخرى في مسيرة المجموعة لبناء قوة إعلامية متكاملة ومتعددة العلامات التجارية، مؤكدةً أن هذا التوسع يأتي تجسيداً لالتزام الشركة بتعزيز العائدات على المساهمين عبر تحقيق نمو طويل الأجل وزيادة تقييم "ملتيبلاي ميديا" استعداداً لإدراجها في مرحلة لاحقة.

وقال بينغت بينديوس، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، باك لايت ميديا " إن هذا الاستحواذ من قبل مجموعة ملتيبلاي يعكس مسيرة باك لايت ميديا من انطلاقتها في عام 1996 حتى أصبحت واحداً من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الإعلانات الخارجية في الإمارات ، حيث يُشكل هذا الاستحواذ إنجازًا بارزاً سيعزز قدراتنا ويسهم على نحو كبير في الارتقاء بمشهد الإعلان المتطور داخل الدولة وخارجها".

وقال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، مجموعة ملتيبلاي "شهد قطاع الإعلانات الخارجية في الإمارات نمواً سريعاً ومتلاحقاً خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ 16 بالمئة بمعدل نمو سنوي مركب بين عامي 2020 و2023، ونجحت "باك لايت ميديا" في أن تكون جزءاً منه ونحن على ثقة بأن هذا الاستحواذ سيعود بفوائد ومزايا هائلة على ملتيبلاي ميديا، ويدعم استراتيجيتنا الرامية إلى استقطاب أصول مميزة في مجال الإعلانات الخارجية وبفضل الحضور القوي لـ "باك لايت ميديا" في السوق ومواقعها الإعلانية الرئيسية وفريق عملها الرائع، سنتمكن من تقديم حلول إعلانية مبتكرة ومؤثرة داخل دولة الإمارات وخارجها".