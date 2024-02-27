وارتفعت الأسهم في البداية بما يصل إلى 30 بالمئة إلى 106.6 ريال -وهو الحد الأقصى اليومي للأيام الثلاثة الأولى- بعدما بدأ السهم التعاملات بسعر عرض الاكتتاب العام البالغ 82 ريالا للسهم.

وحددت أفالون فارما الشهر الماضي سعر الاكتتاب على أسهمها في الطرح العام الأولي عند الحد الأقصى للنطاق السعري.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض، ومن بين الأنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالصحة والجمال بالإضافة إلى الأدوية التي سقطت حقوق ملكيتها.