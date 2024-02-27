وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساس في اليابان سجل 2 بالمئة في يناير، على أساس سنوي، متجاوزا متوسط التوقعات البالغة 1.9 بالمئة، رغم أنه أقل من مستواه البالغ 2.3 بالمئة في ديسمبر.

وأرقام التضخم الأساسي السنوية في يناير هي الأدنى منذ مارس 2022.

بيانات التضخم التي جاءت أقوى من التوقعات قد تعزز تكهنات السوق بأن بنك اليابان يقترب من أول رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2007، وهي خطوة يتوقع غالبية مراقبي بنك اليابان حدوثها بحلول أبريل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.